Sono molti i cani e gatti rimasti da soli e in difficoltà per la guerra

(LaPresse) Mentre i profughi continuano ad entrare in Polonia dall’Ucraina, un’organizzazione tedesca ha allestito un rifugio per animali domestici bloccati nel caos della guerra. L’organizzazione sta anche raccogliendo aiuti per poter assistere a cani e gatti e altri animali rimasti soli e in difficoltà anche nelle più piccole città colpite dall’invasione russa.

