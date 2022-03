Il giornalista americano Juan Arredondo parla da un letto dell'ospedale di Kiev dove è ricoverato

(LaPresse) Il giornalista americano Juan Arredondo parla da un letto dell’ospedale di Kiev dove è ricoverato dopo essere stato colpito dai russi a Irpin insieme a Brent Renaud, ex reporter del New York Times, che è morto. “Avevamo passato un ponte, volevamo filmare la fuga dei rifugiati – ha detto alla giornalista Annalisa Camilli – abbiamo passato un check point e poi hanno iniziato a sparare all’auto. Lui è stato colpito al collo, ci siamo divis”, spiega Arredondo non ancora al corrente della morte del collega.

