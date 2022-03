Il Presidente russo durante un incontro in videocollegamento con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza nazionale

(LaPresse) “Per quanto riguarda il reclutamento di mercenari in tutto il mondo e l’invio in Ucraina, vediamo che loro, sponsor occidentali dell’Ucraina, del regime ucraino, non lo stanno nascondendo, lo stanno facendo apertamente, trascurando ogni norma del diritto internazionale. Pertanto, se vedete che ci sono persone disposte ad andare lì e ad aiutare la gente del Donbas come volontari, soprattutto gratuitamente, allora dovremmo esaudire il loro desiderio e aiutarli a raggiungere la zona di combattimento”. Lo ha detto il presidente russo Putin durante un incontro in videocollegamento con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza rivolgendosi al ministro della Difesa, Sergej Shoigu, a cui ha confermato anche il suo via libera a cedere alle unità militari delle Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk armi di produzione occidentale arrivate in mano russa.

