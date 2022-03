Kuleba: "Non è stato possibile trovare inntesa nemmeno su cessate il fuoco". Lavrov: "Non abbiamo avuto scelta, non abbiamo invaso Ucraina e non intendiamo invadere nessuno"

(LaPresse) Si cono chiusi con un nulla di fatto ad Antalya in Turchia i colloqui tra il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, e l’omologo russo, Sergei Lavrov. Al meeting ha partecipato anche il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Si è trattato del primo faccia a faccia tra i due alti esponenti dei governi di Kiev e Mosca dall’inizio del conflitto in Ucraina. IN due conferenze stampa parallele i due capi delle rispettive diplmazie hanno fatto emergere come nessun passo avanti verso una soluzione negoziale sia stato compiuto. “Ho fatto del mio meglio” ha detto Kuleba “ma nessuna apertura c’è stata neppure su un cessate il fuoco”. A sua volta Lavrov ha evidenziato come la Russia non abbia avuto alternative possibili. “Vogliamo che l’Ucraina sia neutrale, non abbiamo invaso il Pese e non abbiamo intenzione di invadere nessuno” ha detto il Ministro russo. “L’Unione europea ha tradito i suoi ideali fornendo armi a Kiev. Scelta molto pericolosa” ha concluso

