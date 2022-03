Così il premier arrivando a Versailles per il vertice informale dei Capi di Stato e di Governo Ue

“Italia e Francia sono allineate con il resto dell’Ue sia nella risposta alle sanzioni sia nel sostegno per i nostri Paesi che queste sanzioni necessariamente comporteranno”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi arrivando a Versailles per il vertice informale dei Capi di Stato e di Governo Ue. “Abbiamo chiesto tutti insieme tante volte al presidente Putin di cessare le ostilità in particolare i bombardamenti sui civili. Continueremo a farlo”, ha aggiunto.

