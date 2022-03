Il Presidente ucraino in un nuovo videomessaggio social: "Bisogna boicottare ed instaurare l'embargo sulle esportazioni del petrolio russo"

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video diffuso sui suoi canali social, lancia un nuovo appello all’Occidente: “È necessario un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Bisogna boicottare ed instaurare l’embargo sulle esportazioni del petrolio russo. E’ inaccettabile finanziare un Paese terrorista”. Poi il capo dello Stato di Kiev aggiunge: “Quante morti ancora ci vogliono per chiudere il cielo? Quale è la differenza tra i civili di Kharkiv o di Amburgo?. Dateci gli aerei per difenderci. Questo è l’aiuto che il mondo deve fornire non all’Ucraina ma a se stesso affinché l’umanità possa vincere”.

