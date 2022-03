Un ordine del governo vieta agli uomini di età compresa tra i 18 ei 60 anni di lasciare il Paese

Centinaia di persone in fila nella capitale dell’Ucraina, Kiev, per arruolarsi nelle forze armate e opporsi alla invasione scatenata dalla Russia. Un ordine del governo vieta agli uomini di età compresa tra i 18 ei 60 anni di lasciare il Paese, per tenerli a disposizione per la coscrizione militare. Ma molti sono quelli che si sono presentati volontariamente per combattere. “È mio dovere. Voglio essere utile. Voglio aiutare. Voglio proteggere. Voglio reagire”, dice un ragazzo in coda. In un’altra parte della capitale c’era una lunga fila di persone in attesa di entrare in un negozio che vende abbigliamento mimetico e uniformi militari: tutti ansiosi di fare scorta di tutto ciò che li avrebbe aiutati a prepararsi al peggio.

