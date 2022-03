"Se non si può stabilire una no fly zone sul nostro paese almeno dateci i missili, ci penseremo noi a fermarli"

La comunità ucraina in Italia è scesa anche domenica in piazza per chiedere di fermare la guerra e un maggior impegno delle forze occidentali: “Ci aspettavamo di più dalle comunità occidentali – si sfoga Horodetskyy Oles’, presidente della comunità cristina degli ucraini in Italia – c’è un invasore e c’è un Paese invaso, chi parla oggi di neutralità sbaglia. Se non si può stabilire una no fly zone sul nostro paese almeno dateci i missili, ci penseremo noi a fermarli”.

