Il Segretario della Nato: "Chiediamo al presidente Putin di fermare questa guerra, immediatamente, di ritirare tutte le sue forze dall'Ucraina senza condizioni"

“Questa è la guerra del presidente Putin, quella che ha scelto, pianificato e sta conducendo contro un Paese pacifico. Chiediamo al presidente Putin di fermare questa guerra, immediatamente, di ritirare tutte le sue forze dall’Ucraina senza condizioni e di impegnarsi ora in una vera diplomazia”. Lo ha dichiarato il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa al termine della ministeriale Esteri dell’Alleanza atlantica. “Questa è la peggiore aggressione militare in Europa da decenni, con città sotto assedio, scuole, ospedali ed edifici residenziali bombardati, azioni sconsiderate intorno a una centrale nucleare la scorsa notte e molti civili uccisi o feriti. È probabile che i giorni a venire siano peggiori, con più morti, più sofferenze e più distruzione, poiché le forze armate russe portano armi più pesanti e continuano i loro attacchi in tutto il Paese”, ha aggiunto Stoltenberg. “Avevamo avvertito per molti mesi che il presidente Putin era intenzionato a invadere l’Ucraina. Ecco perché gli alleati della NATO hanno compiuto sforzi instancabili per trovare una soluzione diplomatica. Allo stesso tempo, abbiamo chiarito che la Russia avrebbe pagato un prezzo molto alto per una rinnovata aggressione contro l’Ucraina. La Russia sta pagando quel prezzo adesso”.

