Il grande esodo ha investito le frontiere, in moto la macchina di aiuti internazionale

Continua l’esodo dei profughi dalla guerra in Ucraina. In molti hanno attraversato il confine con la Polonia. Nelle immagini la stazione ferroviaria della città polacca di Przemysl affollata di persone in fuga dal conflitto.

