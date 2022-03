Le immagini girate nella notte, poco dopo le esplosioni vicino all'impianto

(LaPresse) I fitti combattimenti nella notte in Ucraina vicino all’impianto nucleare di Zaporizhzhia nella città orientale di Enerhodar. Le autorità ucraine hanno fatto sapere che è stato spento l’incendio scoppiato nella più grande centrale nucleare d’Europa a causa dei bombardamenti e che nell’area non ci sono livelli di radiazioni pericolose. L’assalto russo tuttavia ha messo in allarme l’Europa e tutti i leader mondiali, compreso il presidente Usa, Biden.

