Il video girato da alcuni locali dopo il passaggio dell'esercito di Mosca

Carri armati russi abbandonati e in fiamme. Lo si vede nel video girato da alcuni residenti di Mykolaiv nell’Ucraina meridionale, vicino al confine con l’oblast di Odessa. Le immagini stanno facendo il giro dei social. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

