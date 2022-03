Continua inarrestabile l'esodo dei profughi dalle zone di guerra

Continua l’esodo dei profughi dall’Ucraina. Alcuni rifugiati sono riusciti a raggiungere la stazione ferroviaria di Zahony in Ungheria, vicino al confine con l’Ucraina. Secondo quanto riferisce l’agenzia delle Nazioni Unite sono un milione le persone fuggite dalla guerra da quando la Russia ha scatenato l’invasione in Ucraina una settimana fa. Un esodo senza precedenti per la sua velocità.

SEGUI LA DIRETTA – ULTIMA ORA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata