La coppia reale ha reso omaggio al popolo ucraino devastato dalla guerra

Il principe Carlo e Camilla Parker Bowles hanno visitato una cattedrale cattolica ucraina a Londra mercoledì per rendere omaggio al Paese devastato dalla guerra. La coppia reale ha incontrato membri della comunità ucraina e volontari che guidano gli sforzi umanitari nel Regno Unito. Un gruppo di bambini delle scuole ha cantato per loro in ucraino, lasciando la duchessa di Cornovaglia visibilmente commossa. Carlo e Camilla hanno acceso una candela prima di deporre sull’altare il fiore nazionale dell’Ucraina, i girasoli. In un discorso improvvisato, il principe Carlo ha offerto “pensieri e preghiere, per quanto inadeguati possano essere” al popolo ucraino.

