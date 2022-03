I voti a favore sono stati 141, o no cinque, gli astenuti 35

– L’Assemblea generale delle Nazioni unite ha approvato la risoluzione che chiede la Russia metta fine alle guerra in Ucraina e ritiri tutte le sue truppe. I voti a favore sono stati 141, o no cinque, gli astenuti 35.

I russi “sono venuti in territorio ucraino non solo per uccidere e cambiare le priorità, ma per privare l’Ucraina del diritto di esistere, per risolvere il ‘problema ucraino’ come dice la loro propaganda”: “siamo pronti a pagare il prezzo di un ritardo” nella risposta “o è tempo di dimostrare determinazione?”. Così Sergiy Kyslytsya, rappresentante dell’Ucraina, alla sessione speciale dell’Assemblea generale Onu, aveva esortato oggi a votare a favore della risoluzione contro la Russia.

“L’Assemblea Generale Onu ha respinto in modo schiacciante l’invasione in Ucraina da parte del presidente Putin e ha chiesto la pace. Il mondo è unito nella difesa delle leggi e dei principi su cui si basa la pace e la sicurezza internazionali. Siamo con l’Ucraina”. Così su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell.

