Il premier britannico a Varsavia: "Al momento non è possibile discutere con la Russia"

(LaPresse) Il premier britannico Boris Johnson, in visita in Polonia, ribadisce la sua linea dura con Mosca sul conflitto in Ucraina. “Io sono a favore dei negoziati e della ricerca di una soluzione. Ma come è possibile in questo momento negoziare con chi sta muovendo i tank verso Kiev e con chi sta bombardando civili innocenti?”, ha detto da Varsavia il primo ministro di Londra.

LEGGI ANCHE La diretta del sesto giorno di conflitto ora per ora

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata