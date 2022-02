Il videomessaggio in lingua russa del titolare degli Esteri di Kiev

(LaPresse) Dmytro Kuleba si rivolge direttamente ai cittadini russi. Il ministro degli Esteri ucraino ha registrato un videomessaggio in lingua russa per chiedere ai concittadini di Putin di fare pressioni sul Cremlino affinché fermi la guerra contro Kiev. “Il mondo intero si è unito per sostenere l’Ucraina, per fermare Putin, sanzioni senza precedenti sono state applicate contro la Russia e siete voi che soffrite”, ha detto nel video pubblicato sui social. “Questo è solo l’inizio, andrà sempre peggio: l’economia russa crollerà sotto la pressione delle sanzioni, i prezzi inizieranno a salire”, ha aggiunto Kuleba. “Noi non abbiamo attaccato nessuno, vogliamo vivere in pace, chiedete a Putin di fermare la guerra”, ha concluso.

