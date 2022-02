Anche il Parlamento di Canberra esprime solidarietà a Kiev

(LaPresse) Le vele dell’iconica Opera House di Sydney e del Parlamento australiano a Canberra sono state illuminate in blu e giallo in segno di solidarietà all’Ucraina. L’Australia ha dichiarato che fornirà a Kiev attrezzature militari letali per aiutare gli ucraini a resistere all’invasione russa. L’annuncio del governo australiano non ha fornito dettagli su quale materiale sarà inviato. L’Australia ha imposto sanzioni a oltre 350 persone russe, incluso il presidente russo Vladimir Putin, già dalla scorsa settimana. Ha anche preso di mira con sanzioni 13 persone e entità in Bielorussia, incluso il ministro della Difesa Viktor Khrenin. La Bielorussia sostiene la Russia nella guerra all’Ucraina.

