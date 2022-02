La presidente della Commissione Ue: "Spazio aereo chiuso alla Russia"

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, spiega le sanzioni imposte alla Russia. “Mentre la guerra in Ucraina infuria e gli ucraini combattono coraggiosamente per il loro Paese, l’Unione europea rafforza ancora una volta il suo sostegno all’Ucraina e le sanzioni contro l’aggressore, la Russia di Putin. Per la prima volta in assoluto, l’Unione europea finanzierà l’acquisto e la consegna di armi e altre attrezzature a un paese sotto attacco” spiega von der Leyen, che poi parla del bando dei media di Stato russi e della chiusura dello spazio aereo Ue a tutti i voli russi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata