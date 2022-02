In diverse zone del Paese gli abitanti tentano di bloccare l'avanzata dei mezzi di Mosca

(LaPresse) Sui social network stanno girando diversi video che mostrano l’incredibile coraggio degli ucraini. Di fronte all’avanzata dei mezzi corazzati russi, molti abitanti hanno creato vere e proprie catene umane per bloccare il passaggio. A Bakhmach, nel nord del Paese, un cittadino si è messo davanti a un carro armato, fermandolo con le mani per poi inginocchiarsi in mezzo alla strada. I militari di Mosca si sono fermati.

