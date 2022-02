Sono già 150 mila i profughi, secondo le Nazioni Unite saranno 4 milioni

(LaPresse) Centinaia di persone stanno cercando di scappare da Lviv, in Ucraina: la stazione dei treni è stata presa d’assalto. I convogli sono pieni. La città non è lontana dal confine con la Polonia, uno di quelli utilizzati dai cittadini ucraini per scappare dal Paese dopo l’invasione delle truppe russe. Sono già almeno 150 mila i civili che sono scappati dall’Ucraina in questi giorni, secondo l’agenzia Onu per i rifugiati: ci si aspetta che il numero possa arrivare a 4 milioni.

