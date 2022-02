Le immagini sui social: carri armati in fiamme e artiglieria sparsa a terra

(LaPresse) Un video circolato sui social, e verificato da Associated Press, mostra cosa è rimasto degli armamenti russi dopo una violenta guerriglia a Bucha, sobborgo di Kiev, in Ucrainia. Il convoglio russo avrebbe sofferto gravi perdite. Si tratta di uno dei primi video diffusi della guerriglia urbana tra le truppe russe e ucraine alle porte della capitale. In sottofondo si sente qualcuno raccontare cosa si vede nelle immagini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata