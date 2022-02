Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba: "Hanno ritirato ultimatum"

(LaPresse) Il ministro degli Esteri russo, Dmytro Kuleba, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai colloqui con la Russia che dovrebbero avvenire lunedì mattina. “Poiché abbiamo inflitto varie sconfitte alla Russia, l’ultimatum e le richieste russe sono state ritirate. Dicono che vogliono parlare – spiega Kuleba in un video diffuso in rete, in cui l’audio è parzialmente danneggiato – Andremo ad ascoltare e diremo cosa pensiamo di questa guerra e delle azioni della Russia”. Il luogo dell’incontro è stato dibattuto: Mosca prima ha detto che sarebbe stato in Bielorussia e che la delegazione di Kiev era già partita, mentre Kiev aveva proposto luoghi alternativi (come Baku o Istanbul). L’incontro dovrebbe ora avvenire al confine tra Ucraina e Bielorussia.

