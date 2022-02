Alle 12 aveva già votato oltre il 50% della popolazione

(LaPresse) In Bielorussia si sono aperti oggi i seggi elettorali per un referendum che modifica la Costituzione. L’articolo 18 della Costituzione bielorussa, che ha garantito la neutralità nucleare del paese sin dalla sua indipendenza dall’Unione Sovietica nell’agosto 1991, potrebbe essere eliminato. Possibile anche l’eliminazione di qualsiasi forma di cooperazione con i Paesi occidentali. Tra le altre questioni nel referendum, c’è anche l’impossibilità per i presidenti e gli ex presidenti di essere perseguiti per crimini o violazioni di legge avvenuti durante il loro mandato. Il nuovo testo costituzionale prevede l’introduzione di un limite di due mandati consecutivi. Parte del potere verrebbe affidata a un nuovo organo, l’Assemblea Popolare Bielorussa, che potrebbe essere presieduta dal presidente uscente. Alle 12 ora locale era già stato superato il 50% dei votanti (52,85%).

