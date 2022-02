Migliaia di persone scappano dalla guerra

(LaPresse) Continua ininterrotto il flusso di cittadini ucraini in fuga dalla guerra alle frontiere dei paesi confinanti. Oltre 150mila persone hanno attraversato i confini dall’inizio dell’invasione russa, secondo i dati dell’Alto Commissariato per i Rifugiati dell’Onu. Nei pressi della dogana romena di Siret gruppi umanitari hanno allestito tende e offerto cibo e bevande a chi arrivava: tra coloro c’erano anche un folto gruppo di studenti indiani. Diverse migliaia di rifugiati ucraini sono entrati anche in Ungheria negli ultimi giorni, attraverso cinque valichi di frontiera.

