Il presidente: "Rotte relazioni diplomatiche con Mosca, ci difenderemo"

(LaPresse) – L’Ucraina rompe le relazioni diplomatiche con la Russia. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Ci difenderemo, non lasceremo la nostra libertà” ha detto in conferenza stampa, “la Russia ha attaccato la mattina, in maniera vile, come la Germania fascista nella Seconda Guerra Mondiale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata