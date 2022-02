Nel video si sentono le urla di un bambino

(LaPresse) Un’immagine che circola sui social mostra un caccia rasentare alcune abitazioni in una città dell’Ucraina. In quel momento si sente il rumore di uno sparo o un’esplosione e il video diventa confuso. Si sentono le urla di un bambino in sottofondo.

