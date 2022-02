Il presidente russo parla agli imprenditori dell'attacco in Ucraina

(LaPresse) “Quello che sta succedendo” in Ucraina “è una misura necessaria, non ci è stata lasciata alcuna possibilità di fare diversamente”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando con gli imprenditori russi dell’operazione militare in Ucraina. “Non abbiamo avuto scelta” ha detto.

