Combattimenti in corso in diverse città, nella capitale ucraina suonano di nuovo le sirene

(LaPresse) Il ministero dell’Interno ucraino ha rilasciato alcune immagini di elicotteri in volo sui cieli di Kiev, nelle zone periferiche della capitale dell’Ucraina. Secondo i media ucraini, si tratta di elicotteri russi. A Kiev suonano per la seconda volta le sirene. Il video è stato rilasciato nel giorno in cui la Russia ha lanciato un attacco su vasta scala in Ucraina, esplosioni e combattimenti sono in corso in diverse città.

