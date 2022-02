Centinaia di persone manifestano in Piazza della Scala

(LaPresse) Centinaia di persone – milanesi, ucraini, russi – sono scese in Piazza della Scala a Milano per chiedere l’immediato cessazione dell’invasione Russa in Ucraina. “L’Europa non può più stare zitta come ha fatto negli ultimi otto anni, deve intervenire più duramente”, dicono diversi giovani. Tanti i ragazzi ucraini che riportano i racconti di famigliari e amici dall’assedio russo.

