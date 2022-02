Il messaggio del capo del Cremlino per la Giornata del Difensore della Patria

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il suo Paese “è sempre aperto per un dialogo diretto e onesto, per cercare soluzioni diplomatiche alle questioni più complicate”, ma ha anche ribadito che “gli interessi della Russia e la sicurezza dei suoi cittadini non sono negoziabili”. Putin ha parlato in un messaggio video diffuso in occasione della Giornata del Difensore della Patria.

