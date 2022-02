L'informativa del ministro degli Esteri sulla crisi: "Margini per soluzione diplomatica si riducono"

(LaPresse) Luigi Di Maio, parlando in Senato della crisi ucraina, esclude un possibile bilaterale tra Draghi e Putin a breve. “Siamo impegnati al massimo nei canali multilaterali di dialogo. Riteniamo tuttavia che non possano esserci nuovi incontri bilaterali con i vertici russi finché non ci saranno segnali di allentamento della tensione, linea adottata nelle ultime ore anche dai nostri alleati e partner europei”, le parole del ministro degli Esteri nel corso dell’informativa a Palazzo Madama. “Malgrado la gravità del momento e gli ultimi sviluppi cui stiamo assistendo in queste ore, vogliamo continuare a concentrarci su ogni iniziativa diplomatica che possa scongiurare una guerra. Una soluzione che riteniamo ancora possibile, anche se con margini che si riducono di giorno in giorno”, ha detto ancora Di Maio.

