Il leader del M5S: "Questa china che si sta dipanando è pericolosissima"

“Ogni ora che passa in queste condizioni diventa un’escalation. Dico anche che l’Italia per tradizione e consuetudine di rapporti con la Russia può avere un ruolo e contribuire, nel quadro dell’Unione europea, a perseguire la strada del dialogo con ogni mezzo e ogni sforzo, perché questa china che si sta dipanando davanti ai nostri occhi è pericolosissima e non possiamo assolutamente permetterci un conflitto”. Lo ha dichiarato il presidente del M5S Giuseppe Conte, in relazione alla crisi in Ucraina, arrivando a Palazzo Madama. “Dobbiamo assolutamente perseguire una soluzione politica e respingere la via militare. Dobbiamo farlo con tutti gli strumenti a disposizione”, ha aggiunto Conte.

