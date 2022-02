Non è chiaro se appartengano all'esercito russo o ai ribelli separatisti

Veicoli militari sono stati visti martedì 22 e mercoledì 23 febbraio nelle strade di Donetsk, la città controllata dai ribelli, capitale dell’autoproclamata e omonima Repubblica appena riconosciuta da Mosca. I carri armati e i blindati non portavano insegne e non è chiaro se appartengano all’esercito russo o se siano gli stessi veicoli militari senza contrassegni visti per le strade da quando i ribelli sostenuti dalla Russia hanno preso il controllo dell’area nel 2014.

