Intanto gli USA rafforzano presenza militare nei paesi Baltici

10h07 Ucraina dà il via ad arruolamento riservisti tra 18 e 60 anni

L’Ucraina inizia a richiamare in servizio i propri riservisti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decresto che prevede l’arruolamento in servizio dei riservisti dai 18 ai 60 anni. Lo riporta un post su Facebook del Comando Supremo delle forze armate dell’Ucraina.

09h57: Papa, grande dolore nel cuore, scenari allarmanti

“Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione in Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta, la pace di tutti è minacciata da interessi di parte”. Lo ha detto Papa Francesco in un appello al termine dell’udienza generale del mercoledì, in Aula Paolo VI.

09h35: Putin, pronti a dialogo ma interessi russi non negoziabili

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che “il nostro Paese è sempre aperto per un dialogo diretto e onesto, per cercare soluzioni diplomatiche alle questioni più complicate”, ma ha ribadito che gli interessi della Russia e la sicurezza dei suoi cittadini non sono negoziabili. Putin ha parlato in un messaggio video diffuso in occasione della Giornata del Difensore della Patria. “Oggi assicurare la capacità di difesa del nostro Paese rimane un compito prioritario dello stato, mentre le forze armate servono come garanzia sicura della sicurezza nazionale, della vita pacifica dei nostri cittadini, dello sviluppo stabile e graduale della Russia”, ha aggiunto Putin. “Ecco perché continueremo a sviluppare, aggiornare l’esercito e la flotta, aumentare la loro efficienza”, ha sottolineato.

07h38: Usa inviano 800 militari, F-35 ed elicotteri ai paesi Baltici

Gli Usa invieranno ai paesi Baltici circa 800 soldati di un battaglione di fanteria, provenienti da altre località in Europa, secondo quanto riporta un alto funzionario della difesa. Invieranno inoltre 40 aerei d’attacco per rinforzare le difese dei paesi sul fianco orientale della Nato. Sarà inoltre trasferito un contingente di caccia d’assalto F-35 e di elicotteri d’attacco AH-64 Apache. Il presidente Joe Biden ha descritto la mossa come puramente “difensiva”, e ha affermato: “Non abbiamo intenzione di combattere la Russia”.

