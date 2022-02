Immagine da Instagram

Il 17enne è stato trovato senza vita lo scorso 17 febbraio in un college di New York

Claudio Mandia, lo studente di Battipaglia trovato senza vita in un college di New York è morto per impiccagione e, al momento del ritrovamento, non era nella sua stanza. Sebbene l’indagine sia ancora in corso, sono questi i dettagli che emergono dopo le dichiarazioni della polizia di Mount Pleasant che lo scorso 17 febbraio ha risposto alla chiamata “per una persona suicida” proveniente “dalla EF Academy di Thornwood, New York“.

Gli agenti “sono stati indirizzati dal personale scolastico in un dormitorio annesso all’edificio principale” e, entrando nella stanza, “hanno scoperto uno studente maschio di 17 anni, deceduto. La morte è avvenuta per impiccagione”, spiegano. Non solo. Il ragazzo “non è stato trovato nella sua normale camera del dormitorio dove trascorreva la maggior parte del suo tempo a scuola”, conferma il capo della polizia Paul Oliva che, però, sottolinea: “stiamo ancora raccogliendo prove. La scuola sta collaborando”.

Ma la famiglia Mandia, giunta a New York proprio il giorno della morte di Claudio per festeggiare il suo 18mo compleanno, punta il dito contro il college: il ragazzo, sostengono, si è tolto la vita a causa dell’isolamento di tre giorni, inflitto come “punizione” per aver copiato un compito importante. “Misure primitive”, accusano i familiari attraverso una nota affidata al legale George Bochetto.

“Confinare un giovane in una stanza è una limitazione della libertà personale”, sottolinea a LaPresse l’avvocato Alessio Parente del Coordinamento nazionale dei docenti della disciplina diritti umani che sottolinea “la sproporzione della punizione rispetto alla colpa” imputata a Claudio. In più, “il ragazzo era minorenne. Per cui, qualora fossero state prese misure disciplinari, dalla sospensione all’eventuale espulsione, i genitori avrebbero dovuto essere immediatamente informati”. Il suicidio “è un gesto estremo. Se il giovane ha reagito in questo modo, forse per il timore di essere espulso, bisogna capire se è mancato un supporto psicologico che lo aiutasse a gestire quanto accaduto”.

A tal proposito, pur non volendo entrare nel merito del caso specifico “di cui non conosco i dettagli”, Gustavo Pietropolli Charmet, tra i più autorevoli psichiatri e psicoterapeuti italiani, spiega a LaPresse quali possono essere le dinamiche alla base di un gesto così disperato: quando si arriva al suicidio, spiega, “il castigo è un pretesto, la goccia che fa traboccare il vaso pieno di aspettative infrante e grandiose immagini di sé che si scontrano con la realtà”. I giovani di oggi “soffrono di una fragilità narcisistica, una reazione esageratamente sensibile alle avversità della vita. Una impreparazione ad elaborare la frustrazione, il fallimento. E’ un problema educativo, esasperato anche dal Covid che ha fatto aumentare i casi di suicidio e di tentato suicidio del 120%”.

“La società di oggi mette l’accento sul successo, sulla popolarità. Un ideale crudele che si scontra con la realtà in cui, spesso, si deve fare i conti anche con l’umiliazione e la mortificazione”, prosegue lo psichiatra. “Ecco allora che talvolta prevale il desiderio di vendicarsi e, non potendolo fare sugli altri, lo si fa su se stessi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata