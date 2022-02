Le reazioni della comunità internazionale alle truppe russe in Ucraina

(LaPresse) “Ci svegliamo in un giorno molto buio per l’Europa”. Così il segretario di Stato per la Salute britannico, Sajid Javid, a proposito della decisione della Russia di riconoscere le repubbliche di Donetsk e Lugansk e dell’invio di truppe nella regione. “In base alle notizie, penso che possiamo dire che l’invasione dell’Ucraina è cominciata” ha detto ancora in un’intervista TV Javid.

