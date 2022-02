L'uomo è stato trasferito al Jackson Memorial Hospital di Miami

(LaPresse) – Salvato in elicottero dalla Guardia Costiera dopo che uno squalo lo aveva morso sul braccio. Protagonista dell’episodio è un pescatore 51enne attaccato durante una battuta di pesca nelle acque di Bimini, alle Bahamas, circa 80 chilometri a est di Miami. L’uomo è stato dapprima soccorso da un altro membro dell’equipaggio del peschereccio Shear Water che gli ha prontamente bloccato la ferita con un laccio emostatico. Allertati i soccorsi, il pescatore è stato trasferito in elicottero al Jackson Memorial Hospital di Miami, dove è ricoverato in condizioni stabili. “Questo è stato il miglior risultato possibile per una situazione davvero terrificante”, ha dichiarato Sean Connett, ufficiale del servizio di comando del distretto sette della Guardia Costiera.

