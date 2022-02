La disperazione degli abitanti del villaggio di Novognativka: "Scappare per noi significa perdere tutto"

(LaPresse) I bombardamenti condotti nel Donbass negli ultimi due giorni hanno provocato gravi danni alle case dei residenti di Novognativka, un villaggio a sud di Donetsk, nell’Est dell’Ucraina. Gli abitanti hanno trascorso la domenica a fare la conta dei danni, dopo aver passato la notte nei seminterrati per sfuggire alle bombe. Qui elettricità e gas sono stati tagliati. La famiglia Manha non sa dove fuggire: “Scappare per noi significa perdere tutto, quando torneremo qui ci saranno solo rovine”, spiega in lacrime Nadezhda Manha, che vive con la figlia e le nipoti, la più piccola di soli due mesi.

La tensione tra Kiev e Mosca resta alle stelle e l’Occidente continua a temere che l’invasione russa dell’Ucraina sia sempre più imminente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata