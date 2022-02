Evacuate circa 100 persone. Oltre 150 vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

(LaPresse) Un enorme incendio è divampato in un complesso residenziale nella città di Essen, nella Germania occidentale, nella notte di lunedì 21 febbraio. Circa cento persone, all’incirca il numero di residenti, sono state evacuate e, per fortuna, al momento non si segnalano decessi. Tre persone sono state ricoverate in ospedale per aver inalato fumo. Oltre 150 vigili del fuoco sono stati impegnati per domare le fiamme. Non è ancora chiara la causa dell’incendo, ma le fiamme si sono propagate rapidamente.

