Paura per la possibile invasione della Russia

(LaPresse) Sempre più tesa la situazione al confine tra Russia e Ucraina. Le immagini che arrivano dalla frontiera mostrano i soldati ucraini, sempre più preoccupati per la possibile invasione, nelle trincee, proprio come nella Prima Guerra Mondiale. Le forze ucraine, spiegano i soldati, non sono autorizzate a sparare o rispondere al fuoco: “L’ordine è che non dobbiamo provocare il nemico” spiega uno di loro. Nonostante l’accordo sul cessate il fuoco nella zona a Est dell’Ucraina, in parte controllata dai ribelli filo-russi, le violazioni recenti sembrano essere state molte.

