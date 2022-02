In migliaia lasciano il Donbass diretti in Russia. In un video i boati uditi in città nel cuore della notte

(LaPresse) Continua l‘evacuazione dei civili dall’Ucraina orientale alla Russia. Sono i separatisti ribelli dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk a gestire le operazioni: le autorità della regione russa di Voronezh hanno riferito di aver già accolto poco meno di 1000 sfollati, tra cui 358 bambini. Più di 6.600 persone sono state evacuate da Donetsk, altre 25.000 hanno lasciato Lugansk e altri 10.000 che si preparano a partire, hanno detto sabato funzionari separatisti. Intanto l’agenzia di stampa russa RIA Novosti ha pubblicato un video che mostra quello che i ribelli hanno riferito essere stato un bombardamento sentito nel cuore della notte nel centro di Donetsk

