(LaPresse) Un sopravvissuto è stato trovato vivo e salvato oggi, domenica 20 febbraio, dal traghetto che dalla Grecia era diretto in Italia dove si è sviluppato un gigantesco incendio. Ci sono ancora 11 dispersi, secondo le autorità. La Guardia Costiera ha detto che l’uomo, di origini bielorusse, è stato trovato apparentemente in buone condizioni di salute: si tratta di un 20enne guidatore di camion. La nave trasportava 290 persone tra passeggeri e staff e aveva a bordo 153 camion e 32 auto quando, venerdì mattina, ha preso fuoco poco dopo essere salpata da Igoumenitsa in Grecia.

