Il primo ministro britannico ha parlato a margine della conferenza di Monaco di Baviera

(LaPresse) “Un’azione russa in Ucraina sarebbe folle e disastrosa”. Così il primo ministro britannico, Boris Johnson, parlando a margine della conferenza di Monaco di Baviera sulla crisi ucraina. Secondo Johnson però c’è ancora tempo per i consigli saggi e per “far vincere il buon senso”. Poi sui disordini in Donbass, il primo ministro britannico ha spiegato: “Temo sia il preludio a un’azione più grande”.

