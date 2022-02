Avvertimento del presidente americano: "Se Mosca attacca la pagherà". Evacuazione di massa di donne e bambini dal Donbass

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito ancora una volta la Russia delle possibili conseguenze in caso di invasione dell’Ucraina, ma ha affermato che “non è troppo tardi per ridurre l’escalation e tornare al tavolo dei negoziati”. “La linea di fondo è questa. Gli Stati Uniti, i nostri alleati e partner sosterranno il popolo ucraino. Riterremo la Russia responsabile delle sue azioni”, ha spiegato. “L’Occidente è unito e determinato. Siamo pronti a imporre severe sanzioni alla Russia se invade”, ha detto Biden. “Ma può ancora scegliere la diplomazia. Non è troppo tardi per diminuire l’escalation e tornare al tavolo dei negoziati”, ha aggiunto il presidente Usa.

