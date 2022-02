Il 'Freedom Convoy' non sembra accettare il dialogo con le forze dell'ordine

(LaPresse) Ancora migliaia di manifestanti alla protesta dei camionisti in Canada, contro le restrizioni anti Covid. La polizia è arrivata in massa: almeno tre gli arresti a Parliament Hill. Le forze dell’ordine hanno continuato a cercare il dialogo con i manifestanti per convincerli ad andarsene senza l’uso della forza. Nonostante i tentativi di dialogo, i manifestanti non si sono mossi e hanno continuato a suonare i clacson anche se era stato imposto un divieto per rispetto dei residenti. La protesta canadese è stata la prima del cosiddetto ‘Freedom Convoy’, che poi ha coinvolto anche altri Paesi tra i quali Francia e Nuova Zelanda.

