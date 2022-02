I raccoglitori messicani costretti a chiedere l'elemosina: "Chiediamo alle autorità di risolvere il problema"

(LaPresse) Il bando temporaneo dell’avocado messicano negli Stati Uniti sta provocando problemi sia dentro che fuori dai confini. Mentre un avocado toast potrebbe costare sempre di più negli Usa per i consumatori, in Messico i raccoglitori sono in crisi. Le ispezioni dei frutti sono state bloccate la scorsa settimana, dopo che un ispettore americano è stato minacciato in Michoacan, dove chi coltiva avocado è quotidianamente minacciato dai cartelli della droga. “Chiediamo alle autorità che risolvano il problema di sicurezza ” dicono alcuni raccoglitori. Le autorità messicane stanno tentando di trovare un accordo con gli Stati Uniti per il controllo dei frutti: al momento l’80% degli avocado che arrivano negli Usa provengono dal Messico ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente. “Dobbiamo chiedere aiuto e soldi per mantenerci” spiegano alcuni raccoglitori, che si sono radunati vicino a una statale a chiedere ai passanti un contributo per poter sopravvivere.

