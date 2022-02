L'uomo è uno dei 333 detenuti politici imprigionati per le sue critiche al regime algerino

Walid Mezghiche, un attivista e uno dei 333 detenuti politici imprigionati per le sue critiche al regime algerino, ha sospeso il suo sciopero della fame nella prigione di Berrouaghia a causa di pericolosi problemi agli occhi che minacciano la sua fragile salute. A riportarlo il sito news della dissidenza algerina Algerie Part Plus. Secondo la Lega algerina per la difesa dei diritti dell’uomo (LADDH), Walid Mezghiche soffre di un’improvvisa perdita della vista a causa delle conseguenze sulla sua salute dello sciopero della fame che sta portando avanti dal 28 gennaio, una data simbolica che è stata menzionata da una quarantina di detenuti politici che hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la loro detenzione arbitraria.

In seguito a questo deterioramento preoccupante della salute di Walid Mezghiche, la LADDH ha pubblicato una dichiarazione sulla sua pagina Facebook in cui “esorta gli scioperanti a non correre il rischio di prolungare questo sciopero, a scapito della loro salute o a rischio della loro vita”. La LADDH ha anche spiegato che “desidera fortemente la sua sospensione”.

Come promemoria, almeno quaranta detenuti d’opinione hanno iniziato uno sciopero della fame dal 28 gennaio, secondo diversi avvocati del Collettivo per la difesa dei detenuti d’opinione. Questi attivisti Hirak imprigionati denunciano la loro detenzione provvisoria – la maggior parte di loro è in attesa di giudizio da diversi mesi – e il procedimento contro di loro sulla base dell’articolo 87 bis del codice penale, modificato nel giugno 2021.

Questa nuova disposizione, che equipara a “terrorismo” o “sabotaggio” ogni appello a “cambiare il sistema di governo con mezzi non convenzionali”, ha permesso l’intensificazione della repressione contro gli attori dell’agitazione anti-sistema nata dal rifiuto di una candidatura per un quinto mandato dell’ex presidente Abdelaziz Bouteflika (morto nel settembre 2021). Un inasprimento della sicurezza del regime algerino che è stato facilitato dalla crisi sanitaria legata al Covid-19.

Da parte loro, le autorità algerine hanno negato, tuttavia, qualsiasi situazione anormale nelle prigioni. “Nessun movimento di sciopero è stato registrato”, ha detto l’ufficio del procuratore di Algeri in un comunicato del 29 gennaio, minacciando di perseguire chiunque abbia trasmesso informazioni “tendenziose”. Tuttavia, gli avvocati sostengono che i detenuti hanno effettivamente rifiutato di mangiare.

