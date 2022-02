L'equipaggio della nave è stato messo in salvo

Migliaia di vetture Porsche e Volkswagen sono state abbandonate su un mercantile che ha preso fuoco mentre era in rotta verso gli Stati Uniti nell’Oceano Atlantico. La nave, chiamata Felicity Ace, era partita da Emden in Germania prima di prendere fuoco al largo delle isole Azzorre del Portogallo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt ha riferito che la nave trasportava 3.965 veicoli, tra cui Audi e Lamborghini, secondo Volkswagen Usa. L’equipaggio della nave è stato messo in salvo. La marina portoghese ha riferito che non sono stati registrati feriti nell’incendio, scoppiato mercoledì, e che i 22 membri dell’equipaggio sono stati portati in un hotel. L’evacuazione del personale di bordo è stata portata a termine dalla marina, quattro navi mercantili che navigavano nella zona e dall’aviazione portoghese. “L’armatore della nave Felicity Ace è in contatto con l’agente logistico per elaborare un piano per il rimorchio della nave”, si legge in una nota della marina nella quale è stato precisato che “finora non è stata registrata nessuna fonte di inquinamento”. Stando a quanto riferito da Handelsblatt, un’e-mail interna di Volkswagen Usa riporta che a bordo del mercantile ci fossero 3.965 veicoli dei marchi VW, Porsche, Audi e Lamborghini. Lo riporta Bbc.

