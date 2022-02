Immagine dei soccorsi dai social

La tragedia ricorda quella del piccolo Ryan in Marocco, morto dopo essere rimasto giorni nel pozzo nel quale era caduto

E’ morto il piccolo Haidar, caduto in un pozzo in Afghanistan. Ne dà notizia du Twitter Anas Haqqani, consigliere del governo. “Tristemente il piccolo Haider è stato separato da noi per sempre. Oggi la nostra Nazione è ancora ostaggio di una grande tragedia” ha scritto.

انا لله وانا الیه راجعون

په ډېرې خواشینی سره ماشوم حیدر زمونږ څخه د تل لپاره جدا شو

زمونږ هیواد نن ورځ بیا د یوې لویې غمجنې پیښې کوربه دی

الله تعالی دې ټول افغان ولس او.خصوصا د حیدر کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي

او خدای تعالی دې نور د خوشالیو پسرلي راولي — Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) February 18, 2022

La tragedia ricorda quella del piccolo Ryan, caduto in un pozzo in Marocco, dove è rimasto per diversi giorni. I soccorritori erano riusciti a estrarlo ma le sue condizioni erano gravissime ed è morto. Haidar era caduto in un pozzo in Afghanistan due giorni fa.

#زابل کې ژور څاه ته د لوېدلي ماشوم د ژغورولو له پاره جدي هڅې روانې دي.

مسولین وايي چې د ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي، روغتيايي حالت يې ښه دی، اکسیجن او خوراکي توکي ور ښکته کړل شوي دي. pic.twitter.com/6Nst1bOcCV — RTA Pashto (@rtapashto) February 17, 2022

